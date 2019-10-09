Киев, , 10:35 — REGNUM Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 2,154 млрд грн.

Об этом 9 октября сообщает пресс-служба ведомства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно информации минфина, средства привлечены в результате продажи гривневых облигаций сроками обращения 182, 357 и 1099 дней с доходностью 15,65%, 15,09% и 15,5% годовых, соответственно.

Ведомство подчеркивает, что размещение ОВГЗ в валюте на этот раз не проводилось.

«Ставки доходности по ОВГЗ снова снижены, а наибольшим спросом пользуются долгосрочные инструменты», — отмечает министерство.

Отметим, что нынешняя выручка серьезно превосходит показатель прошлой недели, когда таким способом удалось привлечь в государственный бюджет Украины всего 77,2 млн грн. До этого, на торгах 24 сентября, ОВГЗ были размещены на сумму сразу 13,2 млрд грн.

ИА REGNUM напоминает, что по данным Национального банка по состоянию на начало октября, портфель ОВГЗ нерезидентов составляет 96,88 млрд грн.