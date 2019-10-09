Уфа, , 10:40 — REGNUM Новый комплекс по переработке до 150 тонн сырого молока в сутки планируют построить в Башкирии. Об этом сообщил генеральный директор «Уфагормолзавод» Ильдар Файзуллин на «инвестиционном часе» в правительстве Башкирии, 8 октября передает пресс-служба республиканского правительства.

По его словам, аналогичный завод, который был открыт пять лет назад, уже проявил себя на рынке. Компания готова инвестировать в строительство нового производства 924 млн рублей и создать таким образом 155 рабочих мест.

По словам инвестора, на сегодняшний момент у предприятия возникли трудности с поиском земельного участка под производство.

Оказать помощь в решении данной проблемы было поручено и.о. заместителя премьер-министра правительства Башкирии Андрею Назарову. Он в течение месяца должен будет проработать вопрос по поиску для «Уфагормолзавода» земельного участка, а решить вопрос с получением налоговых льгот.