Вашингтон, , 10:34 — REGNUM Всемирный банк ухудшил прогноз в отношении роста мировой экономики. Доклад с уточненными показателями был опубликован на сайте международной финансовой организации.

По прогнозам экспертов, в 2019 году мировая экономика вырастет на 1,5%, а не на 2,6%, как сообщалось в июне.

В докладе отмечается, что предыдущий показатель был уже минимумом после финансового кризиса 2009 года. Минимальным показателем до этого были темпы роста экономики в 2016 году, которые составили 2,7%.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Всемирная торговая организация опубликовала доклад, в котором были снижены прогнозы по росту мировой торговли. Экономисты организации считают, что вместо ожидаемых в 2019 году 2,6% темпы роста составят только 1,2%.