Пермь, , 10:25 — REGNUM В Пермском крае с 1 июня 2020 года начнется поэтапной внедрение новой транспортной модели. Об этом речь шла на заседании регионального правительства 9 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

В настоящее время на территории края действует 170 маршрутов общественного пассажирского транспорта. Новая транспортная модель предполагает 185 маршрутов. Новые межмуниципальные маршруты появятся с учетом потребности населения в социальном и медицинском обслуживании.

С 1 июня 2020 года планируют запустить семь межмуниципальных маршрутов, с 1 июня 2021 года — еще пять.

В течение ближайших полностью обновят подвижной составе на муниципальных маршрутах. В 2020 году запланирована покупка 54 автобусов.

Чиновник отмечают, что транспортная реформа преследует интересы потребителей, тогда как действующая модель учитывает экономические интересы перевозчиков.