Ташкент, , 10:23 — REGNUM Производителей сахара в Узбекистане обязали реализовывать продукцию исключительно через биржевые торги, сообщает 9 октября издание Kun. uz со ссылкой на соответствующее постановление президента республики Шавката Мирзиёева.

Глава государства подписал постановление о мерах по повышению эффективности деятельности товарно-сырьевых бирж и дальнейшему совершенствованию механизмов биржевой торговли. Все нововведения вступают в действие с 1 января 2020 года.

Через биржевые торги также планируется реализовывать технические масла, комбикорма, хозяйственное мыло, нефтяной растворитель, нефтяной парафин и медный корпус.

Напомним, 7 марта министр сельского хозяйства Узбекистана Жамшид Ходжаев заявил, что представители профильных ведомств в России попросили предоставить квоту на поставки 200 тыс. тонн сахара ежегодно.

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