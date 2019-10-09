Чебоксары, , 10:20 — REGNUM В Заволжье в столице Чувашии строительство газопровода «полностью будет проводиться» в 2020 году. Газ будет пущен в 2021 году. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 9 октября, заявил глава Чувашии Михаил Игнатьев, открывая заседание регионального правительства.

Руководитель республики проинформировал, что «Газпром межрегионгаз» получил разрешение в Минстрое России на строительство газопровода в чебоксарское Заволжье.

«Согласно разрешению на строительство, по инвестиционной программе «Газпрома» предусмотрены соответствующие средства. Региональный и муниципальный бюджеты средства не выделяют. Напомню, если мы газификацию республики проводили в основном за счёт своего, регионального бюджета, то сейчас за счёт средства «Газпрома» через Республику Марий Эл, через нашу республики жители домохозяйств Заволжья, хозяйствующие субъекты, которые занимаются оздоровлением, лечением людей, газифицируют свои котельные и переведут на газ», — сказал Михаил Игнатьев.

«Озадачиваю всех тех, кто занимается земельными вопросами — магистраль есть, маршрут проложен, в принципе в этом году 25 млн заложены средства. В 2020 году полностью это строительство будет проводиться, а в 2021 году практически по трубе пойдёт газ», — сообщил глава республики.