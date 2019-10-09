Киев, , 10:28 — REGNUM Цена газа на Украине может увеличиться для рядового потребителя с 6 до 8,5 гривен за один кубометр. Об этом рассказал глава компании «Нафтогаз-Украина» Андрей Коболев.

«На период отопительного сезона повышение (цены на газ. — прим. ред.) может составить 20−25% — до 8,5 гривен за куб. Если будет прерывание транзита российского газа, кризис поставок, то цены могут подскочить еще больше», — приводят слова Коболева vesti.ua.

Также глава «Нафтогаза» отметил, что цена на газ для населения снизилась в последние пять месяцев и в настоящее время она ниже, чем в прошлом году и держится на уровне 5,5−6 гривен за один кубометр.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 5 октября, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что шанс на то, чтобы до нового года договориться с Киевом об условиях транзита российского газа, всё ещё существует.