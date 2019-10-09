Уфа, , 10:16 — REGNUM Девятнадцать региональных автовокзалов в Башкирии могут передать в долгосрочную аренду. Об этом 9 октября сообщил глава государственного комитета республики по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов на пресс-завтраке газеты «Коммерсантъ-Уфа».

По его словам, эти вокзалы находятся в плачевном состоянии, а на их капитальный ремонт необходимо будет потратить более 1 млрд руб.

Отмечается, что Госкомтранс вместе с ГУП «Башавтотранс», который является собственником вокзалов, разработал предложения по их работе с учетом развития межмуниципальной сети.

При этом Тимур Мухаметьянов не исключил возможности передачи вокзалов в долгосрочную аренду частному бизнесу, отметив, что именно это было сделано в нескольких регионах России.

Глава Госкомтранса Башкирии сообщил также, что уже известны инвесторы, которые готовы финансировать долгосрочную аренду «при понимании использования этих павильонов под обустройство торговых точек, ресторанов». О том, кто эти инвесторы, Тимур Мухаметьянов не сообщил.