Денвер, США, , 09:53 — REGNUM Федеральная резервная система США снова будет увеличивать свой баланс за счет покупки американских госбумаг. Об этом заявил председатель ФРС Джером Пауэлл, выступая на встрече Национальной ассоциации экономики бизнеса (NABE) в Денвере.

Наращивание баланса американский Центробанк остановил в 2014 году. Процедура возобновляется, чтобы избежать дефицита ликвидности на денежных рынках, пояснил Пауэлл.

По его словам, из-за «недавних технических проблем» ФРС задумалась о приобретении краткосрочных казначейских векселей. В марте в заявлении о нормализации баланса ФРС говорилось о возможном увеличении портфеля ценных бумаг, и это время настало, добавил он.

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