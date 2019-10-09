Денвер, США, 9 октября 2019, 09:53 — REGNUM Федеральная резервная система США снова будет увеличивать свой баланс за счет покупки американских госбумаг. Об этом заявил председатель ФРС Джером Пауэлл, выступая на встрече Национальной ассоциации экономики бизнеса (NABE) в Денвере.
Наращивание баланса американский Центробанк остановил в 2014 году. Процедура возобновляется, чтобы избежать дефицита ликвидности на денежных рынках, пояснил Пауэлл.
По его словам, из-за «недавних технических проблем» ФРС задумалась о приобретении краткосрочных казначейских векселей. В марте в заявлении о нормализации баланса ФРС говорилось о возможном увеличении портфеля ценных бумаг, и это время настало, добавил он.
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