Москва, , 09:50 — REGNUM В сентябре 2019 года на вторичном российском авторынке было перепродано 18 433 грузовые машины, что на 5,7% ниже результата сентября 2018 года. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

За первые три квартала 2019 года падение продаж грузовиков с пробегом составило 11,5%. Было продано 176 140 экземпляров. Из них импортные грузовые машины составляют 78 008 единиц, а отечественные — 98 132 единицы. Причём продажи подержанных грузовиков-иномарок снизились на 15,6%, а перепродажи российской техники упали на 8,3%.

В отчетный месяц в России на 5,8% сократились перепродажи российских грузовиков, до 8568 единиц.

Напомним, в сентябре 2019 года в РФ было реализовано 5945 новых грузовых автомобилей. Это на 6% меньше, чем годом ранее. Причём лидером продаж в нашей стране стали грузовики отечественной марки КамАЗ. За месяц в России было реализовано 1909 единиц техники, что на 4,3% меньше, чем за аналогичный период год назад.

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