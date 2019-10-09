Москва, , 09:42 — REGNUM Мобильное приложение «Метро Москвы» обновлено. В нем появилась возможность построить маршрут с учетом платформ Московских центральных диаметров (МЦД) сообщается на портале мэра столицы.

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В обновленной схеме Московского метрополитена пользователи могут посчитать время в пути с учетом платформ МЦД. Также на схеме указаны строящиеся станции метро, которые планируется открыть до 2021 года.

Москвичи и гости столицы могут построить наиболее короткий и удобный маршрут, чтобы затратить на поездку минимальное количество времени. Также можно посмотреть все действующие тарифы на проезд в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, на портале «Активный гражданин» началось голосование, посвященное Московским центральным диаметрам (МЦД).

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