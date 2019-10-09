Казань, , 09:32 — REGNUM Неожиданное сообщение обнародовала государственная корпорация «ВЭБ.РФ», месяц назад уступившая компании миллиардера Романа Троценко право требования долга с завода удобрений в Татарии. Госкорпорация сообщила о намерении подать иск о банкротстве АО «Аммоний». В реестре юридически значимых событий появилось соответствующее сообщение, опубликованное вечером 8 октября 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сообщение ВЭБ.РФ

В сообщении, которое обнародовано в рамках соблюдения процедуры, установленной законом, говорится, что иск планируется подать в арбитраж Татарии. О сроках обращения не сообщается, но по действующему правилу уведомление должно быть подано не менее чем за 15 дней до обращения в суд, то есть иск может быть подан после 23 октября. Также в профильном законе упоминается, что данная госкорпорация получает право обратиться в суд с момента как у должника появились признаки банкротства.

Подобное сообщение от «ВЭБ.РФ» удивило экспертов, ведь в начале сентября госкорпорация уступила право требования долга в размере 900 млн долларов США Кемеровскому акционерному обществу «Азот», что входит в группе «СДС Азот», аффилированную с Романом Троценко. Последний по итогам 2016 года входил в список Forbes. После сделки миллиардер анонсировал планы в течение двух лет инвестировать в завод порядка 12 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, завод в Менделеевске существует с 1983 года. Четыре года назад предприятие реализовало проект по созданию нового производства, на который оформило кредит у госкорпорации.

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