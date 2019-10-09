Москва, , 09:28 — REGNUM Информация об усилении давления США на Китай прямо накануне очередного раунда переговоров о торговых противоречиях оказала негативное влияние на весь спектр рисковых активов, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента учебно-методической работы Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Александр Егоров.

«8 октября стало известно о том, что США внесли в черный список 28 китайский компаний, на что Китай готовит свой ответ. Кроме того, нефтяные котировки плавно снижаются с начала текущей недели, что оказывает негативное влияние на рубль, даже на фоне высокого спроса нерезидентов на российские ОФЗ.

Накануне курс доллара США преодолел вверх отметку 65 руб., курс евро закрепился в районе 71.40 руб. Внешние риски привели к ослаблению рубля и не исключена вероятность продолжения наметившейся тенденции и в течение наступившего дня.

Курс доллара США может вновь наметиться на уровень 65,50 руб., евро, в зависимости от позиций европейской валюты на международном рынке Forex, будет стремиться в диапазон 71,50 — 72,00 руб.», — полагает эксперт.

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