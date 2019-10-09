Симферополь, , 09:39 — REGNUM Глава Республики Крым Сергей Аксенов рассказал про долгосрочные планы развития газодобычи на Крымском полуострове. Об этом он написал 8 октября на своей странице в Facebook.

«В рамках программы перспективного развития ГУП РК «Черноморнефтегаз» планируется довести годовой объем добычи газа в 2025 году до 1,7 миллиардов кубометров, в 2035 году — до 2 миллиардов», — сообщил Аксенов.

От также отметил, что для выполнения данных планов необходимо продолжать геологоразведку в новых районах. Он уверен, что так можно будет открыть в течение 5−7 лет залежи газа объемом не менее 100 млрд кубических метров.

Как передавало ИА REGNUM, глава Крыма 29 августа заявил, что полная газификация на полуострове будет завершена к 2022 году. Для этого нужно будет провести газ более чем в 100 населенных пунктов.