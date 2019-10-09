Сеул, , 09:32 — REGNUM В 2019 году Южная Корея заняла 13-е место в рейтинге глобальной конкурентоспособности. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на доклад Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Известно, что по сравнению с результатами прошлого года Южная Корея поднялась на две позиции в вверх.

Стоит отметить, что первое место в рейтинге занимает Сингапур, за ним следуют США, Гонконг, Нидерланды, Швейцария, Япония, Германия, Швеция, Великобритания и Дания.

Кроме того, среди стран-членов ОЭСР в рейтинге конкурентоспособности Южная Корея занимает 10-е место, а среди стран Восточной Азии и Тихого океана — 5-е место.

Всемирный экономический форум — швейцарская неправительственная организация, известная проведением ежегодных встреч в Давосе. На встречи приглашают ведущих экономистов, руководителей бизнеса, политиков, видных мыслителей и журналистов. Предметом обсуждения являются наиболее острые мировые проблемы.