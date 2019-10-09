Посёлок городского типа Ягодное, Магаданская область, , 09:21 — REGNUM В районной больнице посёлка Ягодное Магаданской области «полный анамнез» — территория завалена мусором, телефоны отключены, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мусорные контейнеры на территории больницы в посёлке Ягодном на Колыме «Весьма»

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«В посёлке Ягодном Магаданской области в больнице не вывозят мусор, баки переполненные, собаки всё растаскивают, операционный материал тоже растасканный собаками, это всё из-за долгов», — пишет «Весьма».

Позвонить главному врачу больницы не возможно, так как в учреждении больше месяца отключены телефоны из-за неоплаты счетов.

У больницы заблокированы счета — накопились долги по отчислениям в Пенсионный фонд.

Как сообщало ИА REGNUM, здравоохранение Колымы лихорадит не первый год. Область испытывает дефицит финансирования, много кадровых проблем, нехватка оборудования. Губернатор Сергей Носов знает о тяжелой ситуации, но пока проблемы не решаются.