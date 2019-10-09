Эр-Рияд, , 09:17 — REGNUM Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco 25 октября опубликует документ о предполагаемом первичном размещении акций (IPO) на арабском языке. Двумя днями позже выйдет английская версия проспекта, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на график подготовки госкомпании к выходу на биржу.

Из плана мероприятий следует, что Saudi Aramco изучит степень заинтересованности инвесторов в покупке своих ценных бумаг в ноябре. За этим последует окончательное решение о том, выводить ли акции на биржу.

Если компания решится на IPO, она выведет на саудовскую фондовую биржу до 2% акций, а еще 3% разместит на международных площадках.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре председатель Управления по рынкам капитала Саудовской Аравии Мохаммед аль-Кувейз заявил, что акции Saudi Aramco планируется разместить в основном на саудовской бирже Tadawul.

Читайте также: Saudi Aramco разместит большую часть своих акций на саудовской бирже