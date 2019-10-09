Махачкала, , 09:23 — REGNUM Власти Дагестана намерены наладить экспорт продукции предприятий региона в Кувейт. В арабскую страну планируется поставлять безалкогольные напитки, рис и оборудование для нефтяной промышленности. Об этом рассказал врио министра экономики и территориального развития республики Гаджи Султанов.

По словам чиновника, до конца 2019 года дагестанская делегация примет участие в бизнес-миссии субъектов Северного Кавказа в Кувейт, пишет пресс-служба Минкавказа. Кроме того, Дагестан выступил со встречным предложением организовать бизнес-миссию Кувейта в республику.

Отметим, что внешнеторговый оборот Дагестана в 2018 году, по данным минэкономразвития региона, составил 172,6 млн долларов, что на 18% ниже показателя 2017 года. Вместе с тем, экспорт местной продукции в прошлом году вырос на 15% и составил более 64 млн долларов. Основными странами-партнерами Дагестана являются Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Иран, Китай, Турция и Чехия.