Оренбург, 9 октября 2019, 09:02 — REGNUM В Оренбурге и Оренбургском районе на 1 октября 2019 года уровень безработицы составил 0,69% экономически активного населения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации областного центра.
На учете с службе занятости числится 2427 безработных, из них 57,3% составляют женщины.
За девять месяцев работодатели заявили о 34,7 тыс. вакансий: по рабочим профессиям — 52,4%, для специалистов — 47,6%.
Напомним, месяцем ранее, на 1 сентября 2019 года, в двух муниципальных образованиях региона безработица отмечалась на уровне 0,71%. В Оренбурге и Оренбургском районе были зарегистрированы 2476 человек, среди которых доля женщин составила 56,1%.
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