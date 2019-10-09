Оренбург, , 09:02 — REGNUM В Оренбурге и Оренбургском районе на 1 октября 2019 года уровень безработицы составил 0,69% экономически активного населения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации областного центра.

На учете с службе занятости числится 2427 безработных, из них 57,3% составляют женщины.

За девять месяцев работодатели заявили о 34,7 тыс. вакансий: по рабочим профессиям — 52,4%, для специалистов — 47,6%.

Напомним, месяцем ранее, на 1 сентября 2019 года, в двух муниципальных образованиях региона безработица отмечалась на уровне 0,71%. В Оренбурге и Оренбургском районе были зарегистрированы 2476 человек, среди которых доля женщин составила 56,1%.

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