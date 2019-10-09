Москва, , 08:57 — REGNUM Организация «Опора России» направила письмо министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову, в котором сообщила, что новые правила маркировки бутилированной воды могут привести к росту ее стоимости и перебоям с импортом данного продукта. Об этом 9 октября сообщают «Известия».

Как следует из проекта Минпромторга, проверку маркировки минеральной и питьевой воды поручат таможенникам, поэтому наносит специальные коды на бутылки необходимо будет до их ввоза в Россию.

Эксперты предположили, что производители откажутся менять свой производственный процесс, поэтому обязанность по маркировке продукции ляжет на российских импортеров.

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В свою очередь в Минпромторге ТАСС заявили, что до проведения соответствующего добровольного эксперимента любые предположения о возможных затрат и перебое поставок воды после введения маркировки некорректны и не объективны.

Как сообщало ИА REGNUM, в России обязательной маркировке уже подлежат табачные изделия, туалетная вода и духи, предметы одежды, обувь, покрышки и шины, фотоаппараты и чёрная икра и др.

Также отметим, что Роспотребнадзор взял под контроль качество питьевой воды и воздуха. К 2021 году будет создана интерактивная карта контроля качества питьевой воды в России.

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