Москва, , 08:37 — REGNUM По итогам сентября 2019 года хитом продаж среди новых пикапов в РФ стал УАЗ Пикап. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Реализация модели УАЗ Пикап выросла в сентябре 2019 года на 4,6% по сравнению с прошлым годом, до 410 единиц.

На второй строчке рейтинга расположился пикап Toyota Hilux. По сравнению с прошлым годом продажи модели снизились на 11%, до 238 штук. Тройку лидеров замыкает модель «ВИС-2349». За месяц данное авто приобрели 143 автолюбителя, что на 8% больше прошлогоднего уровня продаж.

Четвёртое и пятое места занимают соответственно японский пикап Mitsubishi L200 (130 ед.) и немецкий Volkswagen Amarok (52 ед.).

Напомним, самым популярным автомобилем сегмента SUV в России в сентябре 2019 года стал южнокорейский кроссовер Hyundai Creta. За месяц было куплено 6408 авто данной модели. Это на 9% больше, чем год назад.

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