Москва, , 08:21 — REGNUM Рост экономики России в 2019 году замедлится. Так, Всемирный банк (ВБ) понизил свой июньский прогноз с 1,2% до 1%. Об этом говорится в докладе ВБ об экономике стран региона Европы и Центральной Азии за октябрь 2019 года.

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Также понижен и прогноз на 2020 год — с 1,8% до 1,7%, на 2021 год показатель остался прежним — 1,8%.

Среди причин, которые повлияли на замедление экономического роста России, эксперты назвали такие факторы, как слабые инвестиции и низкий рост торговли, а также снижение промышленной активности из-за соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

Негативное влияние оказало и загрязнение основного нефтепровода в Европу. Рост объёма розничных продаж замедлился в связи с повышением НДС, отмечается в докладе.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирный банк назвал пять факторов, угрожающих росту российской экономики в среднесрочной перспективе. В их числе — опасность расширения санкций, новые финансовые потрясения в развивающихся странах и осложнение условий мировой торговли, резкое падение цен на нефть и значительный рост в сегменте розничного кредитования в рублях. Пятым фактором, который может негативно сказаться на экономике страны, указана недостаточно эффективная реализация инфраструктурных проектов.

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