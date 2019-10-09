Нижний Новгород, , 08:20 — REGNUM Названы десять городов Приволжского федерального округа, которые наиболее востребованных у самостоятельно путешествующих туристов. Дольше всего в этом году туристы задерживаются в Чебоксарах и Перми. Такие данные приводит сервис бронирования жилья для отдыха и путешествий Tvil.ru.

В топ-10 городов ПФО, которые наиболее популярны у туристов, вошли столицы регионов: Казань, Нижний Новгород, Самара, Пенза, Уфа, Чебоксары, Саратов, Пермь, Оренбург и Йошкар-Ола.

Исследование показало, что дольше всего туристы отдыхают в Чебоксарах — до шести ночей. На втором месте — Пермь (четыре ночи), на третьем — Казань (3,2 ночи). На одну ночь туристы останавливаются в Йошкар-Оле, Пензе и Самаре.

Дешевле всего суточное проживание в отелях и гостиницах туристам обходится в Чебоксарах (в среднем 1035 рублей) и Перми (1 000 рублей), дороже всего — в Нижнем Новгороде (2621 рубль) и Казани (2282 рубля).