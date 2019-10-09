Нижний Новгород, , 08:20 — REGNUM В Нижегородской области подвели итоги в сфере научных разработок и исследований за 2018 год. Итоги обнародовал Нижегородстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В этой сфере в регионе работали 90 юрлиц, численность научного персонала в которых составляет 40 819 человек. При этом 45,5% персонала — это исследователи. В компаниях региона с данной направленностью более 2,3 тыс. человек имели учёную степень, в том числе 515 из них являются докторами наук, а почти 1,8 тыс. кандидатами наук.

Работы, которые были выполнены компаниями в этой сфере, оцениваются на сумму 168,5 млрд рублей. Из них 77% или порядка 130 млрд рублей работ было выполнено собственными силами. А затраты на научные разработки и предшествующие им исследования оценили в 91,5 млрд рублей. Основная сумма затрат была закрыта федеральным бюджетом — более 61%, или 47,3 млрд рублей.

Напомним, в инновационной сфере региона также работают свыше 1,1 тыс. компаний. За 2018 год инновационных товаров нижегородские компании отгрузили на сумму 246 млрд рублей против порядка 219 млрд рублей годом ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года в Нижнем Новгороде сотрудники института прикладной физики вышли на пикет, требуя равных прав со столичными коллегами при распределении средств на научные исследования.