Тбилиси, , 08:19 — REGNUM Грузия из-за запрета авиасообщения с Россией потеряла за два летних месяца порядка $113 млн, турпоток российских туристов в сентября сократился на 20%. Об этом сообщила глава Национальной администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили.

«В сентябре у нас отмечается примерно на 20% сокращение туристического потока из России», — цитирует РИА Новости Квривишвили.

По ее словам, запрет авиарейсов, безусловно, влияет на частный сектор, бизнес и туристическую индустрию.

Как сообщало ИА REGNUM, воздушное сообщение с Грузией было приостановлено в июле 2019 года по инициативе российской стороны. Такой шаг стал ответом на июньские антироссийские выступления в Тбилиси, связанные с визитом российской делегации.

В начале октября 4 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что авиасообщение с Грузией может быть возобновлено, когда невозможность возврата отношений «в агрессивное русло» станет очевидной.

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