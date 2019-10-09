Оренбург, , 08:08 — REGNUM В Оренбургской области обучение проходят 1 537 граждан предпенсионного возраста при плане в 798 человек. Уже завершили обучение 839 предпенсионеров, доложила и.о. министра труда и занятости населения Оренбургской области Наиля Исхакова на заседании регионального проектного комитета, где обсуждалась реализация нацпроектов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

На федеральном уровне Оренбуржье отмечено как один из российских регионов, перевыполняющих показатели по обучению людей предпенсионного возраста.

Добавим, с начала 2019 года минтруда области организует профессиональное обучение граждан предпенсионного возраста в рамках национального проекта «Демография». Среди участников программы числится шесть крупных предприятий, руководители которых решили «перезагрузить» уже имеющихся у сотрудников знания, расширить их навыки и умения.

Бесплатно пройти обучение на краткосрочных курсах могут работающие или ищущие работу граждане за пять лет до выхода на пенсию по старости (в том числе и досрочно).