Чебоксары, , 08:07 — REGNUM В Чувашии по делу о банкротстве ГУП «Чувашавтотранс» оценено имущество филиала предприятия в Шумерле. Его рыночная стоимость составляет около 28,8 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Филиал предприятия расположен в Шумерле по Канашскому шоссе, 2. Согласно документу, общая рыночная стоимость Шумерлинского автотранспортного предприятия оценена в 28 759 279,7 рублей, в том числе недвижимое имущество — в сумме 28 132 256 рублей, движимое — в размере 627 023,7 рублей.

В структуре недвижимого имущества — десять наименований. Помимо административного корпуса, оценены водонапорная башня и установка, профилактории для технического обслуживания и ремонта, котельная, склад, газопровод, мойка и право аренды земельного участка из земель населенных пунктов площадью 52 491 кв. метров (для производственно-хозяйственной деятельности).

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года Арбитражный суд Чувашии признал «Чувашавтотранса» банкротом. В настоящее время конкурсное производство по делу о банкротстве предприятия продолжается. Единственный в республике государственный перевозчик обслуживал более 230 городских и пригородных маршрутов, два междугородных и 23 межобластных.

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