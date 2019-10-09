Красноярск, 9 октября 2019, 08:07 — REGNUM Уборочная кампания близится к завершению в Красноярском крае. Как сообщили ИА REGNUM 9 октября в краевом минсельхозе, красноярские аграрии к 8 октября обмолотили 840 тыс. га — 92% посевных площадей. Намолочено 2,2 млн тонн зерновых. Средняя урожайность — 26,5 ц/га.
На аналогичную дату 2018 года в Красноярском крае было убрано 1,9 млн тонн зерна при средней урожайности 23,5 ц/га.
В регионе продолжается кормозаготовка, завершается уборка картофеля и овощей.
Как сообщало иа, в Сибири первым регионом, завершившим уборку урожая, стала Томская область.
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