Москва, , 08:05 — REGNUM На фоне повышения цен на нефть торги на Мосбирже 8 октября открылись снижением по рублевым парам. Рубль недолго торговался в плюсе к иностранным валюта, так как инвесторы побежали из рисковых активов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Закрылись торги по рублю смешанно. Он подорожал к британскому фунту и подешевел к доллару и евро. Пара доллар/рубль повысилась на 0,35%, до 65,20 руб., евро/рубль — на 0,22%, до 71,41 руб.

Министерство торговли США 8 октября внесло 28 китайских компаний в черный список, с которыми американскому бизнесу запрещено работать без специальных лицензий. Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает вопрос о возможности введения ограничений на движение капитала в Китай.

Давление на Китай перед встречей двух лидеров является плохим знаком. Появилась информация, что китайская делегация уже планирует преждевременный отъезд с переговоров. Обострение напряженности в торговых отношениях оказало давление на фондовые индексы и нефть. Юань ослабился к доллару. Пара доллар/рубль повышалась до 65,36, евро/рубль — до 71,83 руб.

Рубль подорожал против британца. Фунт оказался под давлением после сообщения о том, что разногласия между ЕС и Великобританией, которые являются препятствием для заключения соглашения по Брекситу, остаются непреодолимыми.

Сегодня, 9 октября, на торгах в Азии нефть сорта Brent торгуется в небольшом минусе. Из-за опасений срыва переговоров и вероятного повышения импортных пошлин на китайские товары, покупатели в нефти сейчас уязвимы.

Соответственно, при снижении цен на нефть стоит ожидать ослабления рубля до 66,11 руб. Позиции рубля пошатнулись и его будущее направление будет определяться геополитикой.

Читайте также: Рубль «чувствует себя» вполне комфортно