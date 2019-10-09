Вашингтон, , 08:08 — REGNUM Всемирный банк (ВБ) понизил прогноз роста российской экономики с 1,2% до 1% в 2019 году. Об этом сказано в октябрьском докладе ВБ об экономике стран региона Европы и Центральной Азии.

Эксперты Всемирного банка считают, что рост российской экономики в 2019 году составит 1%.

Кроме того, ВБ также снизил прогноз роста ВВП РФ на следующий год с 1,8% до 1,7%. На 2021 году пока прогнозируется рост в 1,8%.

Отрицательное влияние на рост экономики, как считают эксперты ВБ, оказывают низкий уровень инвестирования, слабый рост торговли, понижение уровня активности промышленности, обусловленный соглашением ОПЕК+ по уменьшению объёмов нефтедобычи, а также загрязнение нефтепроводов европейского направления. Также все негативные факторы усугубляются эффектом санкций, введённых против РФ.

Негативную роль сыграло повышение налога на добавленную стоимость (НДС), что повлекло уменьшение объёма розничной торговли. Ужесточение денежно-кредитной политики тоже внесло свой вклад в снижение прогноза.

При этом ВБ отмечает начало реализации национальных проектов в качестве возможного фактора, стимулирующего рост ВВП России в 2020 году.

Факторами риска для российской экономики аналитики ВБ полагают возможное введение новых санкций против России и торговую войну между Китаем и США.

ВБ не ожидает значительных колебаний стоимости энергоносителей в ближайшие два года, однако отмечает высокую волатильность нефтяных цен.

В докладе отмечено замедление темпов экономического роста Европы и Центральной Азии. Текущий прогноз оказался самым пессимистичным за последние четыре года, что обусловлено низкими показателями России и Турции — двух мощнейших держав региона.