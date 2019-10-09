Омск, , 07:52 — REGNUM В сентябре 2019 года в Омской области газовое моторное топливо подешевело на 0,9%. Об этом ИА REGNUM сообщили в Омскстате.

При этом, по данным статистиков, цены на бензин и дизельное топливо в регионе по сравнению с предыдущим месяцем не изменились.

В сентябре 2019 года в Омской области литр бензина Аи-92 в среднем стоил 41,22 рубля, Аи-95 — 44,04 рубля, Аи-98 и Аи-100 — 50,16 рубля, дизельного топлива — 46,17 рубля, газового моторного топлива — 20,30 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в августе 2019 года потребительские цены на автомобильный бензин выросли в среднем на 0,2%.

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