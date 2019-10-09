Новосибирск, , 07:34 — REGNUM Согласно проекту распоряжения правительства РФ Новосибирской области в 2019 году могут дополнительно выделить 731,3 млн рублей, из которых 495 млн рублей пойдут на строительство пяти объектов для обеспечения транспортной доступности к строящейся многофункциональной ледовой арене в Кировском и Ленинском районах региональной столицы.

«Новосибирску в 2023 году принимать чемпионат мира по хоккею среди молодёжи. Поэтому мы стараемся поддерживать с федерального уровня не только строительство ледовой арены, но и прилегающей инфраструктуры, в первую очередь, конечно, дорог. Надеюсь, в ближайшее время правительство примет данное распоряжение и деньги пойдут в регион», — прокомментировал первый заместитель председателя Государственной думы Александр Жуков.

ИА REGNUM сообщало, что ранее организацию и проведение международных спортивных соревнований, в том числе Молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2023 году, обсуждали на заседании межведомственной комиссии под председательством заместителя председателя правительства РФ Ольги Голодец.

Как заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, у властей региона нет сомнений в том, что работы по подготовке к проведению чемпионата будут завершены в срок.

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