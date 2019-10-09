Казань, , 07:34 — REGNUM Аппарат Госсовета Татарии закупит за счёт республиканского бюджета партию сувенирных медалей. Электронный аукцион пройдёт 17 октября 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Закупка производится у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, оплачивать тендер будут средствами республиканского бюджета. Начальная цена лота — 609 699 рублей. К закупке заявлено 300 медалей по 2 032 рубля каждая. Вес медалей, изготовленных из бронзы, никеля и серебра, должен быть 58 граммов. Доля серебра — около 1%.

На медалях должен быть «на зеркальном серебристом фоне барельефом изображен герб Республики Татарстан серебристого цвета с надписью «Татарстан». Медали должны быть помещены в пластиковый контейнер, а тот в футляр «из дерева МДФ с последующим трехслойным покрытием лаком цвета «Махагон» или эквивалентом».

Поставить запрашиваемый товар победитель тендера должен в течение 20 дней с момента предоставления заказчиком образца медали.

Напомним, выборы Госсовета Татарии, состоящего из 100 депутатов, прошли 8 сентября 2019 года. Больше всех мандатов при явке 72,43% получила «Единая Россия» — 90.