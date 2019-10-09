Оренбург, , 07:27 — REGNUM В Оренбургской области план по вводу многоквартирных новостроек выполнен наполовину. Между тем на территории региона более, чем достаточное количество домов, находящихся на стадии строительства. Об этом доложила и.о. заместителя министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства области Ольга Мищерякова на заседании регионального проектного комитета, где шло обсуждение темы реализации национальных проектов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минстрое области.

За девять месяцев 2019 года введено в строй 302 тыс. квадратных метров жилья в многоквартирных домах. Показатель составляет 51% от плана.

Также за этот период в эксплуатацию ввели 340 тыс. квадратных метров жилья в индивидуальных домах. План выполнен на 86%.

На сегодняшний день объем жилья в многоквартирных домах, которые находятся на этапе строительства, составляет 1,390 млн квадратных метров, или 116% от плана.

Напомним, в 2019 году должны ввести в строй 920 тыс. квадратных метров жилья.