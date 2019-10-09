Уфа, , 07:13 — REGNUM Арбитраж Башкирии отказался ускорить рассмотрение иска по делу о банкротстве уфимского «Роскомснаббанка», оставшегося без лицензии в марте 2019 года. Банкротный иск был подан ещё 28 марта 2019 года, но до сих пор решения по нему не вынесено — слушания неоднократно откладывались, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Один из кредиторов регионального банка, что на момент отзыва лицензии входил в топ-150 по размеру активов, потребовал ускорить рассмотрение спора по существу. Заявителем выступало уфимское ООО «ГК «Миран», работающее в сфере торговли непродовольственными товарами.

«Как указывает заявитель, заявление о признании должника банкротом поступило в суд 28 марта 2019 года, судебное заседание откладывалось семь раз. Считает, что судебный процесс затягивается, что есть основания для признания должника банкротом. Просит ускорить рассмотрение дела», — отмечалось в материалах дела.

Суд не нашел признаков волокиты и ходатайство отклонил, вынеся вердикт: «Фактов необоснованного затягивания процесса не установлено».

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Напомним, основными акционерами банка являются ООО Финансовая Корпорация «БКСБ» — 29,15% (владелец — Фаннур Нургалиев), глава правления Флюр Галлямов — 9,97%, его сестра Ира Латыпова — 5,63%, а также принадлежащее последней ООО «БКС-Лизинг» — 5,97%.

Регулятор лишил банк лицензии 7 марта 2019 года, Галлямов попытался обжаловать приказ ЦБ РФ, но ему это не удалось.