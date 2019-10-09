Омск, , 07:03 — REGNUM В сентябре 2019 года в Омской области продовольственные товары подешевели в среднем на 0,7%, сообщили ИА REGNUM в Омскстате, объяснив это сезонным снижением цен на плодоовощную продукцию.

Молоко Endre Majoros

В целом овощи и фрукты подешевели на 6,3%. Упали цены на морковь (на 43,8%), лук (на 31,8%), картофель (на 26,2%), виноград (на 22,7%), свеклу (на 22,2%), капусту (на 20,8%), яблоки (на 18,3%). Впрочем, такая ситуация является характерной для периода сбора урожая, уточнили статистики. В то же время значительно — почти в два раза — подорожали огурцы. Цена на апельсины выросла на 22,9%.

Снижались цены и на другие продукты питания. Например, соль подешевела на 2,8%, сахар — на 2,7%, варёные колбасы — на 2,5% и так далее.

Одновременно росли цены на крупы и бобовые (на 3,6%), молоко (на 3,2%), фруктово-ягодные консервы (на 2,1%), куриные яйца (на 1,9%).

Что касается непродовольственных товаров, за указанный период они в среднем подорожали на 0,4%.

В сфере услуг средний уровень цен и тарифов упал на 0,9%. В основном это произошло за счёт снижения цен на услуги воздушного (на 31,2%) и железнодорожного (на 14%) транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Новосибирской области цены на потребительском рынке снизились на 0,5% по сравнению с августом.

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