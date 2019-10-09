Пекин, , 06:53 — REGNUM Центробанк Китая вывел из финансовой системы 20 млрд юаней ($2,83 млрд), сообщает 9 октября агентство Синьхуа.

Народный банк Китая не проводил каких-либо операций обратного РЕПО, процесса вливания ликвидности, в рамках которого Центробанк закупает ценные бумаги у коммерческих банков посредством торгов с соглашением об их последующей перепродаже в будущем.

С другой стороны, в среду, 9 октября наступил срок погашения 20 млрд юаней обратного РЕПО, в результате чего чистое изъятие ликвидности составило 20 млрд юаней. Китай призвал сохранять предусмотрительную монетарную политику в духе «не слишком туго и не слишком свободно», сохраняя на высоком уровне ликвидность рынка в 2019 году.