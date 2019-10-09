Орск, Оренбургская область, , 06:53 — REGNUM В Оренбургской области работники орского ЗАО «Завод синтетического спирта» получают уведомления о массовом увольнении. Конкурсный управляющий ЗАО «Орский завод синтетического спирта» Александр Кузьминов подчеркнул, что эта процедура — необходимость, потому что предприятие находится в стадии банкротства, сообщают СМИ.

Руководство завода заявило, что разрабатывается «дорожная карта» по выводу предприятия из кризиса. Завод синтетического спирта продолжит работу при новом собственнике, и рабочие места за людьми сохранятся.

Согласно информации, представленной на сайте предприятия, ЗАО «Завод синтетического спирта» — одно из предприятий в России выпускающее изопропиловый спирт (ИПС) по своим качественными характеристиками превосходящий других производителей. Продукция пользуется большим спросом, как на российском рынке, так и за рубежом.

Добавим, летом 2019 года на заводе вводили простой из-за финансовых трудностей. В начале сентября производство возобновилось.