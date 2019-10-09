Биробиджан, , 05:34 — REGNUM Пострадавшим от наводнения в Биробиджане уже выплатили более 27 млн рублей, сообщается 9 октября на сайте администрации города.

По заявлению мэра Биробиджана Александра Головатого, всего компенсацию получили 1913 человек. Из них:

— 1705 человек (554 семьи) получили компенсацию по 10 тыс. рублей (за нарушения условий жизнедеятельности).

— 207 человек (65 семей) получили по 50 тыс. рублей (за частичную утрату имущества).

Компенсацию за полную утрату имущества получил один житель Биробиджана — ему было выплачено 100 тыс. рублей.

Общая сумма выплат пострадавшим от паводка жителям города составила более 27 млн рублей.

Комиссия по признанию граждан пострадавшими продолжает работу. Всего с начала чрезвычайной ситуации в Биробиджане было принято 1100 заявлений, обследовано 1097 участков по нарушению условий жизнедеятельности и 1304 участка — по утрате урожая.

Средствами Минобороны РФ на территории, подвергшейся затоплению, проводится дезинфекция. Медицинские службы проводят вакцинацию взрослого населения.

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