Пекин, , 05:10 — REGNUM Курс юаня ослаб на 2 базисных пункта по отношению к доллару США, сообщает 9 октября агентство Синьхуа.

Курс юаня на 9 октября составил 7,0728 юаней за доллар США. Ослабление находится на уровне погрешности. Кроме того, если сравнивать с курсом юаня на 12 сентября, отмечается укрепление на 118 базисных пунктов.

Таким образом, юань фактически стабилизировался после резкого обрушения курса на фоне обострившихся торговых войн с США. По мнению ряда экспертов, таким образом Китай мог дать ассиметричный ответ Соединенным Штатам.

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