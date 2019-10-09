Южно-Сахалинск, , 04:38 — REGNUM Подрядчики обещают новый аэровокзал в Южно-Сахалинске сдать в срок, несмотря на вынужденные изменения в проекте, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В связи с изменениями правил авиационной безопасности проектировщики аэровокзального комплекса внесли в проект необходимые корректировки.

По заверениям строителей, аэропорт готов почти на 70%. Возведён фундамент и металлический каркас здания, практически смонтированы перекрытия, системы отопления и вентиляции, закуплены все стройматериалы и оборудование. По плану сдача объекта — конец 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, новый аэровокзал начали строить в 2017 году, его площадь — 40 тыс. кв. м. Он сможет принимать более 5 млн пассажиров в год.