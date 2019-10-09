Якутск, , 04:22 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев потребовал усилить работу по реализации программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В ходе совещания с главами районов республики, Айсен Николаев заявил, что деньги, выделенные муниципалитетам, которые не успевают выполнить программу в полном объёме, будут перенаправлены в более активные районы.

До 2024 года в Якутии предстоит расселить более 1 млн кв. м. аварийного жилого фонда, что является самым большим показателем в стране.

Есть риск остаться без средств на переселение главам Нерюнгринского и Сунтарского районов. Финансирование может быть перераспределено в Хангаласский, Чурапчинский и Таттинский муниципалитеты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии аварийное жильё выкупают у собственников за 50 тыс. рублей за квадратный метр. Переселенцы смогут распорядиться деньгами по своему усмотрению — доплатить и купить квартиру побольше.