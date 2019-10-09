Давос, Швейцария, , 03:26 — REGNUM Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе обнародовал рейтинг «Индекс глобальной конкурентоспособности», сообщается 9 октября в докладе организации.

Индекс ВЭФ включает в себя 103 экономических и социальных индикатора, которые влияют на рейтинг каждой страны. Например, объём рынка, способность к инновациям, коррупция, качество инфраструктуры, здоровье граждан и многие другие. Всего рассматривается 141 государство.

Первое место в рейтинге 2019 года по конкурентоспособности занимает Сингапур.

На второй позиции США, третью строчку занимает Гонконг. За ними идут Нидерланды, Швейцария, Япония, Германия, Швеция, Великобритания. Первый десяток рейтинга замыкает Дания.

Россия повторила свой результат 2018 года, она заняла 43-е место из 141, набрав 67 баллов из 100.

Председатель и основатель ВЭФ Клаус Шваб заявил, что большего успеха достигли страны, которые делают упор в своей экономической политике на развитие инфраструктуры, трудовой квалификации, научных исследованиях и поддержке уязвимых граждан.

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