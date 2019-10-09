Давос, Швейцария, , 03:03 — REGNUM Россия заняла 43-ю позицию из 141 в рейтинге Всемирного экономического форума (ВЭФ) «Индекс глобальной конкурентоспособности», сообщается 9 октября в докладе организации.

Индекс ВЭФ вычисляется с учётом 103-х экономических и социальных позиций, объединённых в двенадцать «опорных групп».

В итоге Россия, как и в прошлом году, заняла 43-е место, получив 67 баллов из 100 возможных. Это на 1,4 пункта лучше показателей 2018 года.

По части позиций РФ удалось улучшить своё положение. Например, по объёму рынка — шестое место, развитие информтехнологий — 22-е, способность к инновациям — 32-е.

При этом Россия получила низкую оценку в проблемных для страны областях: финансирование среднего и малого бизнеса (118-е место), открытость международной торговли (116-е), коррупционная составляющая экономики (116-е), мобильность граждан на внутреннем рынке труда (103-е), качество дорожной инфраструктуры (99-е), здоровье (97-е).

В целом эксперты ВЭФ оценивают позицию России в рейтинге как «стабильную». Они отметили: последствия кризиса 2008−2009 страна полностью преодолела, что положительно сказалось на росте некоторых сфер.

При этом в других областях эксперты отмечают упадок. Так, снижение уровня образования и профессионализма работников в России уже очевидны для зарубежных специалистов. В финансовой сфере низкие темпы развития РФ в большой мере обусловлены санкциями, введёнными против нашей страны, считают эксперты ВЭФ.

ВЭФ — швейцарская неправительственная организация, известная проведением ежегодных встреч в Давосе. На встречи приглашают ведущих экономистов, руководителей бизнеса, политиков, видных мыслители и журналистов. Предметом обсуждения являются наиболее острые мировые проблемы.