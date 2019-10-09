Вашингтон, , 02:38 — REGNUM К выплате восьми миллиардов долларов приговорил суд Филадельфии (штат Пенсильвания, США) корпорацию Johnson & Johnson, сообщает Reuters.

Уточняется, что деньги корпорация должна выплатить в качестве компенсации гражданину Штатов Николасу Мюррею, которого фармпроизводитель не предупредил о побочном действии нейролептика Risperdal.

Ранее Мюррей подал жалобу на Johnson & Johnson в связи с тем, что из-за приёма препарата у него увеличились молочные железы (гинекомастия). Препарат, который ему прописали от биполярного расстройства и шизофрении, он принимал 16 лет.

Отметим, что упомянутый выше иск — не первый, выигранный Мюрреем в отношении Johnson & Johnson. Четыре года назад он уже отсудил у корпорации $680 тысяч.

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