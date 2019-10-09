Кишинёв, , 01:33 — REGNUM Если поток денег в Молдавию от гастарбайтеров иссякнет, уровень абсолютной бедности в стране вырастет с 12,7% до 30,2%. Такие расчеты представил экономический эксперт Виктор Урсу, сообщает молдавское государственное ИА Moldpres.

При этом в сёлах уровень бедности может достичь 40% по сравнению с нынешними 18,8%, а в городах — 17,2% по сравнению с нынешними 4,6%». На данный момент на переводы из-за рубежа приходится около 15% доходов населения

ИА REGNUM напоминает, что денежные переводы из-за рубежа остаются важным источником доходов граждан Молдавии. Для сельского населения республики переводы гастарбайтеров составляют около 20% доходов. Для городского населения этот показатель ниже — около 7%.

Денежные переводы от более чем миллиона молдавских гастарбайтеров в последние годы составляли от 14% до 30% ВВП Молдавии и являлись основным «двигателем» потребления и роста экономики Молдавии. С конца 2014 года отмечается резкое снижение объема переводов, а также доли в них России и российского рубля. Вплоть до 2014 года доля России в структуре переводов в Молдавию составляла около двух третей, а около половины из объема переводов отправлялись в рублях.

В 2018 году в Молдавию из-за рубежа перевели только по официальным каналам (банковские переводы) около $1,26 млрд

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