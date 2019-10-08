Казань, , 23:36 — REGNUM Сотрудники Казанского научного центра РАН провели серию одиночных пикетов, требуя выполнения указа президента РФ, который предполагает рост зарплаты научных сотрудников до 200% от средней по региону. акция прошла у здания правительства Татарии, в ней приняли участие сотрудники Института органической и физической химии им. А. Е. Арбузова, Физико-технического института им. Е. К. Завойского, Института биохимии и биофизики, Института механики и машиностроения.

В руках участники пикетов держали плакаты: «Работающий человек не должен быть бедным», «Требуем устранить региональную дискриминацию в оплате ученых».

По словам главы объединенного профкома Казанского центра РАН Людмилы Шараповой, согласно майским указам, зарплата ученых в Татарии должна составлять около 68 тыс. рублей. При этом сейчас научные сотрудники получают 15−30 тыс. рублей, зарплата лаборантов не превышает 11−13 тыс. рублей.

Шарапова отметила, что если не будет «никаких подвижек», протестные акции продолжатся, уточняет «Коммерсантъ-Приволжье». Требования казанских ученых относятся прежде всего к Министерству науки и высшего образования России.

Уточняется, по поводу низких зарплат к главе Татарии Рустаму Минниханову ранее обратились сотрудники Академии наук республики.

ИА REGNUM напоминает, аналогичные акции прошли в Нижнем Новгороде, Владивостоке, Новосибирске, Томске и других городах.

В частности, на пикет вышли сотрудники ИПФ РАН (Нижний Новгород). Они требуют устранить диспропорции в распределении средств на научные исследования, выделяемые из федерального бюджета, между институтами Москвы, Санкт-Петербурга и регионами. Участники акции указывают, что зарплаты научных сотрудников одинаковой квалификации за выполнение сходных задач могут значительно отличаться в зависимости от региона работы.