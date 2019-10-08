Казань, , 23:22 — REGNUM 14 октября планируется подать документы жилого комплекса «Миллениум сити» на итоговую проверку в Инспекцию государственного строительного надзора. Об этом сообщили в Фонде поддержки дольщиков Татарии.

Подрядчиком завершения строительства является ООО СК «Бриз».

В настоящее время работы на объекте идут в соответствии с утвержденным графиком. Продолжается финальная стадия выполнения строительно-монтажных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство ЖК началось в 2004 году, его застройщиком первоначально выступала фирма «Свей», чей руководитель на сегодня находится под следствием по обвинению в мошенничестве. 8 января 2018 года дольщики ЖК «Миллениум Сити» подали заявку в Книгу рекордов Гиннесса на включение долгостроя как самой затянувшейся стройки на деньги граждан.