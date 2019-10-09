Екатеринбург, , 06:16 — REGNUM В столице Среднего Урала может появиться второй аэропорт. Информация об этом указана в проекте генерального плана Екатеринбурга, размещённого на сайте мэрии.

В документе предлагается предусмотреть резервный земельный участок под второй аэропорт после 2035 года. Аэропредприятие построят в случае, если в городе стабильно будет расти пассажиропоток и грузопоток по авиасообщению.

Новый аэропорт предлагается построить в границах екатеринбургской агломерации.

Напомним, ранее в Екатеринбурге анонсировали пуск скоростной электрички до аэропорта «Кольцово». Электропоезд хотят пустить к 2023 году.

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