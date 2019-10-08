Киев, , 22:07 — REGNUM Газовые компании Центральной и Южной Европы готовы поставлять Украине 1,3 млрд куб. метров газа в год по Трансбалканскому газопроводу, заявил директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон на своей странице в социальной сети Facebook.

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

«Трансбалканский газопровод должен быть способен транспортировать до границы с Украиной 4,1 млн кубических метров в день (1,3 млрд кубометров в год). Все операторы подтвердили готовность», — рассказал он.

Макогон отметил, что это позволит снабжать газом Молдавию и Одесскую область Украины.

«В будущем Украина сможет по этим маршрутам получать каспийский газ, когда такие поставки будут иметь экономический смысл», — добавил он.

Макогон рассказал, что в данный момент в Европе реализуется множество проектов, которые в будущем сделают региональный рынок газа более конкурентным и значительно снизят «монополию Газпрома».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Украины поручило «Нафтогазу» и ряду других структур обеспечить поставки европейского газа в Молдавию без «участия Газпрома»

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